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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


MOODY'S СНИЗИЛО РЕЙТИНГ УКРАИНЫ И ПРОГНОЗИРУЕТ ПОСТЕПЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ С 2023 ГОДА


12:54 23.05.2022

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте, а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте с Caa2 до Caa3. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт агентства.

Отмечается, что Moody's также изменило прогноз рейтинга на «негативный» и подчеркнуло, что на этом пересмотр для возможного снижения, начатый 25 февраля 2022 года, завершен.

«Снижение рейтингов до Caa3 обусловлено повышенными рисками устойчивости государственного долга Украины из-за вторжения россии, которое идет к более затяжному военному конфликту, чем первоначально ожидало агентство Moody's, что увеличивает вероятность реструктуризации долга и убытков для частных кредиторов», - объясняют специалисты Moody's.

Как отмечает агентство, Украина за счет международной финансовой поддержки смогла снизить непосредственные риски ликвидности, однако связанный с этим значительный рост госдолга, вероятно, приведет к неустойчивому состоянию в среднесрочной перспективе.

«Обеспокоенность устойчивостью такого высокого бремени госдолга может препятствовать дальнейшему доступу к официальному финансированию для обслуживания коммерческого долга. При уровне рейтинга Caa3 Moody's ожидает восстановления в случае дефолта, как правило, около 65-80%», – говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что негативный прогноз отражает высокую степень неопределенности относительно того, как будет развиваться вторжение и каковы его кредитные последствия. Более затяжной военный конфликт после вторжения России будет поддерживать очень высокие потребности в финансировании в течение длительного периода и приведет к дальнейшему увеличению долгового бремени. Следовательно, возмещение инвесторами в случае дефолта может быть ниже 65-80%, что соответствовало бы рейтингу ниже Caa3, считают в Moody's.

Верхние границы Украины в национальной и иностранной валюте были снижены до Caa2 с Caa1. Разрыв в одну ступень между верхней границей местной валюты и суверенным рейтингом отражает низкую предсказуемость правительства и институтов и повышенные внутренние политические и геополитические риски.

Агентство ожидает, что реальный ВВП резко сократится примерно на 35% в 2022 году, учитывая большие человеческие жертвы, значительный ущерб производственному потенциалу и инфраструктуре Украины, а также очень большое перемещение населения. По оценкам агентства, на те регионы, где продолжаются боевые действия или оккупированные российскими войсками, на вторжение приходилось около 20% ВВП Украины, учитывая концентрацию сельскохозяйственной и промышленной деятельности.

По мнению специалистов Moody's, обстрелы продолжат сдерживать возобновление значительной экономической активности до конца года. Хотя считают, что экономика начнет постепенно восстанавливаться с 2023 года, вторжение россии, вероятно, приведет к некоторым необратимым потерям ВВП, даже если будет оказана значительная внешняя поддержка для помощи в восстановлении.

Агентство добавляет, что затяжной военный конфликт будет истощать финансовые ресурсы правительства. При этом Moody's оценивает потребности в финансировании в этом году примерно в $50 млрд (35% ВВП в 2022 году) и прогнозирует рост госдолга примерно до 90% ВВП с примерно 49% на конец 2021 года.

Международные финансовые институты и другие доноры выделили около $38 млрд финансовой поддержки, из которых $5 млрд уже выплачены с начала вторжения, что должно покрыть значительную часть расчетных потребностей Украины в финансировании на 2022 год. Открытие счета в Международном валютном фонде (МВФ) для направления донорских ресурсов на платежный баланс и бюджетные нужды, включая возможность для стран передавать специальные права заимствования, приведет к дальнейшему увеличению финансирования, отмечается в сообщении агентства.
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