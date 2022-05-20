ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ В 2022 ГОДУ СОКРАЩЕНИЕ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ В ЕАЭС НА 7-15%


11:47 23.05.2022

Сокращение взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе в 2022 году составит 7-15%. Такой прогноз дают специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР).

Объем взаимной торговли стран ЕАЭС в марте 2022 г., по оценке аналитиков ЕАБР, составил 5,2 млрд долл., снизившись на 10,3% к марту 2021 г. Основной вклад в такую динамику внесло снижение товарооборота России с Беларусью и Казахстаном.

При этом страны ЕАЭС нарастили поставки экспортных товаров в Армению, чей удельный вес в общем объеме взаимной торговли стран ЕАЭС возрос до 2,5%.

Импортные поставки в другие страны сократились, в наименьшей мере в Казахстан.

«Сокращение взаимной торговли в ЕАЭС в 2022 г. составит, по прогнозу банка, 7-15%, что существенно меньше по сравнению с динамикой торговли стран ЕАЭС с третьими странами. Основными причинами спада взаимной торговли в текущем году являются снижение внутреннего спроса в Беларуси и России, сокращение поставок на внешние рынки кооперационной продукции», - говорится в недельном макроэкономическом обзоре аналитиков ЕАБР.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.05.2022
валюта курс
EUR 2.6075
USD 2.4804
RUB 4.1892
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6075 -0.0137
USD 2.4804 -0.0239
RUB 4.1892 +0.1964
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6500 2.6700
USD 2.5150 2.5350
RUB 3.3000 4.1900
подробнее

Конвертация в банках
на 23.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0600 1.0750
EUR/RUB 65.0000 80.0000
USD/RUB 60.5000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте