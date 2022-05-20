Сокращение взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе в 2022 году составит 7-15%. Такой прогноз дают специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР).

Объем взаимной торговли стран ЕАЭС в марте 2022 г., по оценке аналитиков ЕАБР, составил 5,2 млрд долл., снизившись на 10,3% к марту 2021 г. Основной вклад в такую динамику внесло снижение товарооборота России с Беларусью и Казахстаном.

При этом страны ЕАЭС нарастили поставки экспортных товаров в Армению, чей удельный вес в общем объеме взаимной торговли стран ЕАЭС возрос до 2,5%.

Импортные поставки в другие страны сократились, в наименьшей мере в Казахстан.

«Сокращение взаимной торговли в ЕАЭС в 2022 г. составит, по прогнозу банка, 7-15%, что существенно меньше по сравнению с динамикой торговли стран ЕАЭС с третьими странами. Основными причинами спада взаимной торговли в текущем году являются снижение внутреннего спроса в Беларуси и России, сокращение поставок на внешние рынки кооперационной продукции», - говорится в недельном макроэкономическом обзоре аналитиков ЕАБР.