Необходимо снять ограничения на перемещение транспорта внутри СНГ. Об этом он заявил на очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоялось 20 мая в формате видео-конференц-связи.

«Как известно, с апреля Евросоюз прекратил допуск на свою территорию автотранспортных средств, зарегистрированных в Беларуси и России. Исключения касаются перевозок только отдельных видов продукции. В связи с этим мы переориентируем грузопотоки на другие направления. Считаю необходимым максимально задействовать потенциал внутреннего транспортного рынка Содружества – здесь есть резерв», – сказал премьер, которого цитирует Telegram-канал Минтранса Беларуси.

По его словам, в ЕАЭС принята программа поэтапной либерализации каботажных перевозок грузов.

«Считаю, что в рамках Содружества нам также необходимо принять меры по совершенствованию транспортных коридоров, созданию современных условий для перемещения грузов между государствами-участниками СНГ, снятию ограничений на передвижение физических лиц и всех видов транспорта внутри Содружества», – заявил Головченко.