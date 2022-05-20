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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТА ВНУТРИ СНГ – ГОЛОВЧЕНКО
10:58 23.05.2022
Необходимо снять ограничения на перемещение транспорта внутри СНГ. Об этом он заявил на очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоялось 20 мая в формате видео-конференц-связи.
«Как известно, с апреля Евросоюз прекратил допуск на свою территорию автотранспортных средств, зарегистрированных в Беларуси и России. Исключения касаются перевозок только отдельных видов продукции. В связи с этим мы переориентируем грузопотоки на другие направления. Считаю необходимым максимально задействовать потенциал внутреннего транспортного рынка Содружества – здесь есть резерв», – сказал премьер, которого цитирует Telegram-канал Минтранса Беларуси.
По его словам, в ЕАЭС принята программа поэтапной либерализации каботажных перевозок грузов.
«Считаю, что в рамках Содружества нам также необходимо принять меры по совершенствованию транспортных коридоров, созданию современных условий для перемещения грузов между государствами-участниками СНГ, снятию ограничений на передвижение физических лиц и всех видов транспорта внутри Содружества», – заявил Головченко.
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