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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА РАСТОРГЛА ТРИ СОГЛАШЕНИЯ С СНГ И ЕЩЕ ОДНО – С РОССИЕЙ
09:58 23.05.2022
Верховная Рада денонсировала соглашение между правительствами Украины и Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов и три соглашения с СНГ. Соответствующие решения были приняты на заседании в воскресенье.
Как говорится в пояснительной записке к закону № 0146, денонсация соглашения со страной- агрессором нацелена на защиту национальных интересов Украины и национальной безопасности Украины, сообщает Укринформ со ссылкой на сайт парламента.
Это решение «обусловлено фактом военной агрессии России, создания Россией оккупационных администраций на территории Донецкой и Луганской областей, а также нарушением со стороны России принципов международного публичного права и действующих международных обязательств».
Кроме того, народные депутаты приняли законы № 0074 о выходе Украины из соглашения с СНГ в борьбе с незаконной миграцией; № 0084 - о выходе из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке и № 0145 - о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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