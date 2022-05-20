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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ МАКСИМАЛЬНО УЙТИ ОТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО В СНГ


09:08 23.05.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает необходимым максимально уйти от взаиморасчетов в долларах и евро в СНГ. Об этом он заявил на очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоялось 20 мая в формате видео-конференц-связи.

"Добиться обеспечения устойчивого экономического роста в условиях объявленной нам экономической войны будет невозможно без решения одной из системообразующих задач - максимального ухода от взаиморасчетов в долларах и евро. Это позволит не только увеличить трансграничные расчеты, которые могут осуществляться напрямую между странами-участницами, но также стимулировать взаимную торговлю и защитить экспортеров и импортеров от колебаний курсов валют третьих стран", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства Беларуси.

Премьер-министр напомнил, что с апреля 2022 года Беларусь перешла на расчеты за энергоносители с Россией в российских рублях.

"На площадке Содружества в значительной мере сформирована необходимая платежная инфраструктура для полного ухода от американской и европейской валют. Торговля в национальных валютах получает все большее распространение, однако доля взаиморасчетов в долларах и евро все еще остается существенной. В связи с этим прошу глав делегаций активизировать работу на данном направлении. Межгосбанк сформировал перечень соответствующих предложений. Считаю необходимым их рассмотреть в первоочередном порядке", - отметил он.
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