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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СТРАНЫ ЕАЭС БУДУТ ВЕСТИ УЧЕТ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
11:59 20.05.2022
Совет Евразийской экономической комиссии утвердил форму отчета о составе реализованных на территории стран Евразийского экономического союза в течение календарного года табачных изделий и выделяемых ими веществах.
Как сообщает ЕЭК, утвержденная форма отчета позволит органам в сфере здравоохранения стран ЕАЭС получить от производителей табачных изделий информацию об их составе, ингредиентах, добавляемых к табаку, используемых нетабачных ингредиентах, а также выделяемых ими веществах.
Предусмотрена разработка и введение в эксплуатацию в каждом государстве ЕАЭС электронной системы, обеспечивающей конфиденциальность передачи и хранения представляемых в отчете данных. Первые отчеты будут подготовлены на следующий год после запуска в эксплуатацию в странах Союза электронной системы.
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