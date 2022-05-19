Совет Евразийской экономической комиссии утвердил форму отчета о составе реализованных на территории стран Евразийского экономического союза в течение календарного года табачных изделий и выделяемых ими веществах.

Как сообщает ЕЭК, утвержденная форма отчета позволит органам в сфере здравоохранения стран ЕАЭС получить от производителей табачных изделий информацию об их составе, ингредиентах, добавляемых к табаку, используемых нетабачных ингредиентах, а также выделяемых ими веществах.

Предусмотрена разработка и введение в эксплуатацию в каждом государстве ЕАЭС электронной системы, обеспечивающей конфиденциальность передачи и хранения представляемых в отчете данных. Первые отчеты будут подготовлены на следующий год после запуска в эксплуатацию в странах Союза электронной системы.