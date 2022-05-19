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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЭКСПОРТ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА В МАЕ СОСТАВИЛ ПОЧТИ 650 ТЫС. ТОНН


09:47 20.05.2022

С начала маркетингового года Украина экспортировала более 46,5 млн тонн зерновых и зернобобовых. В мае было экспортировано 643 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Так, по состоянию на 19 мая с начала 2021/2022 МГ Украина уже экспортировала 46,512 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из них 643 тыс. тонн — в мае, передает Укринформ.

В частности, пшеницы экспортировано 18,542 млн тонн (в мае – 16 тыс. тонн); ячменя – 5,676 млн тонн (8 тыс. тонн); ржи – 161,9 тыс. тонн (в мае не отгружалась); кукурузы – 21,828 млн тонн (617 тыс. тонн).

Также за указанный период было экспортировано 70,6 тыс. тонн муки (1,1 тыс. тонн – в мае).

Как сообщалось, 12 мая комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Велян представила в Брюсселе план действий, направленный на помощь украинскому продовольственному экспорту под названием «Пути солидарности». В рамках этого проекта 20 млн тонн зерна будут отправлены из Украины с использованием инфраструктуры ЕС менее чем за три месяца.
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