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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ АРЕСТОВАЛИ 20 ГРУЗОВИКОВ ДВУХ СВЯЗАННЫХ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БЕЛАРУСИ ПРЕДПРИЯТИЙ
10:20 19.05.2022
Киевская прокуратура передала АРМА 20 грузовиков МАЗ и корпоративные права двух предприятий, связанных с правительством Беларуси. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Фейсбуке.
"Подольской окружной прокуратурой города Киева совместно со следователями Подольского УП ГУНП в г. Киеве по материалам ДСР НП Украины передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) 20 грузовиков МАЗ и корпоративные права двух предприятий", - говорится в сообщении.
Было установлено, что в Киеве осуществляют деятельность предприятия ГП «АвтоМАЗ Украина» и ООО с иностранными инвестициями «Торговый дом «МАЗ-Украина», конечными бенефициарными владельцами судьбы которых является государственная структура, подконтрольная правительству беларуси, поэтому существует значительный риск в принятии решений руководством этих компаний в ущерб государственной безопасности Украины.
Во время обысков на предприятиях изъято 20 грузовиков марки МАЗ на общую сумму более 20 млн. грн.
Досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 УК Украины, продолжается.
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