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РОССИЙСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» НАЧНЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РЕЙСЫ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В МИНСК

17:44 18.05.2022 Российская авиакомпания «Победа» начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Минск. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси. Согласно информации, лоукост-перевозчик будет летать из Пулково в Национальный аэропорт Минск с 10 июня трижды в неделю.