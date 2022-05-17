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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
11:45 18.05.2022
Коллегия ЕЭК 17 мая внесла изменения в порядок заполнения декларации таможенной стоимости, а также в форму декларации таможенной стоимости.
Как сообщает ЕЭК, это позволит минимизировать риски возможного невключения в таможенную стоимость товаров, отнесенных к объектам интеллектуальной собственности, лицензионных платежей, а также сократить временные издержки на проведение таможенного контроля.
После вступления решения в силу (с 1 апреля 2023 года), в случае, если в отношении декларируемых товаров уплачиваются таможенные платежи и имеются договорные отношения, предусматривающие предоставление правообладателем прав на использование объектов интеллектуальной собственности, потребуется заполнить декларацию таможенной стоимости.
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