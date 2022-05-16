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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В МИНСКЕ ПРОХОДИТ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ БИРЖ СНГ
11:27 17.05.2022
Сегодня в Минске проходит общее собрание членов Международной ассоциации бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ) с участием бирж ближнего и дальнего зарубежья, а также руководителей профильных министерств и ведомств Беларуси, ведущих экономических экспертов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, программой биржевого форума предусмотрено пленарное заседание, в ходе которого будут обсуждены актуальные вопросы развития биржевых товарных и финансовых рынков ЕАЭС и СНГ, включая текущие тренды на рынке энергоносителей, влияние товарных бирж на продовольственную безопасность, применение биржевых инструментов для страхования внешнеторговых рисков и перспективы реализации биржевых интеграционных проектов на постсоветском пространстве.
Кроме того, запланировано заседание созданного при МАБ СНГ Комитета по товарным рынкам и круглый стол с участием ведущих фондовых бирж стран Содружества.
Следует отметить, что в текущем году МАБ СНГ проводится в расширенном формате с участием бирж, не входящих в ассоциацию, что поспособствует привлечению в Ассоциацию новых членов из различных регионов мира и придаст дополнительный импульс развитию биржевого сообщества.
МАБ СНГ учреждена в Москве в апреле 2000 года, является международной организацией, оказывающей содействие по развитию биржевой торговли, а также сотрудничества в области валютно-кредитных и финансовых отношений.
В МАБ СНГ входит 20 организаций из 10 стран Содружества, играющих ключевую роль в обслуживании взаимного финансового оборота, операций с валютой, государственными и корпоративными ценными бумагами.
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