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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В МИНСКЕ ПРОХОДИТ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ БИРЖ СНГ


11:27 17.05.2022

Сегодня в Минске проходит общее собрание членов Международной ассоциации бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ) с участием бирж ближнего и дальнего зарубежья, а также руководителей профильных министерств и ведомств Беларуси, ведущих экономических экспертов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, программой биржевого форума предусмотрено пленарное заседание, в ходе которого будут обсуждены актуальные вопросы развития биржевых товарных и финансовых рынков ЕАЭС и СНГ, включая текущие тренды на рынке энергоносителей, влияние товарных бирж на продовольственную безопасность, применение биржевых инструментов для страхования внешнеторговых рисков и перспективы реализации биржевых интеграционных проектов на постсоветском пространстве.

Кроме того, запланировано заседание созданного при МАБ СНГ Комитета по товарным рынкам и круглый стол с участием ведущих фондовых бирж стран Содружества.

Следует отметить, что в текущем году МАБ СНГ проводится в расширенном формате с участием бирж, не входящих в ассоциацию, что поспособствует привлечению в Ассоциацию новых членов из различных регионов мира и придаст дополнительный импульс развитию биржевого сообщества.

МАБ СНГ учреждена в Москве в апреле 2000 года, является международной организацией, оказывающей содействие по развитию биржевой торговли, а также сотрудничества в области валютно-кредитных и финансовых отношений.

В МАБ СНГ входит 20 организаций из 10 стран Содружества, играющих ключевую роль в обслуживании взаимного финансового оборота, операций с валютой, государственными и корпоративными ценными бумагами.
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