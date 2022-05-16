|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНСКАЯ АГРОПРОДУКЦИЯ БУДЕТ БЫСТРЕЕ ПОПАДАТЬ В ЕС - ПОЛЬША УПРОЩАЕТ ПРОВЕРКИ
16:24 16.05.2022
Киев и Варшава договорились ускорить проверку на украинско-польской границе и упростить экспорт украинской агроподукции в ЕС и третьи страны. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном в понедельник в Варшаве министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским и вице-премьер-министром - министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Генриком Ковальчиком.
В заявлении подчеркивается, что стороны исходили из того, что широкомасштабная агрессия россии против Украины разорвала традиционные логистические цепи экспортных поставок сельскохозяйственной продукции, а также заблокировала украинские порты, через которые отгружалось большинство аграрной продукции. Кроме того, 400 млн человек в мире без экспорта украинской агропродукции могут остаться без еды, что спровоцирует мировой голод и последующий миграционный кризис, передает корреспондент Укринформа.
Поэтому это побуждает к налаживанию надежных транзитных коридоров для экспорта аграрной продукции в третьи страны и более тесному сотрудничеству в сфере сельского хозяйства между Украиной и Польшей.
В рамках договоренностей украинская сторона организует перевозку груза через назначенные пограничные инспекционные посты Польши, а польская сторона пересмотрит действующие требования к ветеринарному контролю транзитных грузов с зерном из Украины и обеспечит возможность осуществления транзита зерна во всех пунктах пропуска на государственной границе Польши и Украины.
Как отмечается, в первой половине мая Польша ввела круглосуточный режим работы на ветеринарных пунктах пограничного контроля. Кроме того, стороны согласовали увеличение количества ветеринарных инспекторов на назначенных пограничных инспекционных постах, а также возможность организации их работы в режиме 24/7 в наиболее загруженных пунктах с целью содействия быстрому ветеринарному контролю за импортными и транзитными грузами растительного и животного происхождения из Украины.
Подчеркивается, что стороны будут сотрудничать в рамках решения вопросов с логистикой железнодорожным сообщением для товаров растительного и животного происхождения и обеспечения бесперебойной транспортировки сельскохозяйственной продукции.
Как сообщалось, из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха, а также других культур. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечет мировой продовольственный кризис и рост инфляции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2022
Курсы в банках
на 16.05.2022
Конвертация в банках
на 16.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте