Информация о прекращении сотрудничества между странами Балтии и Бюро «Зеленой карты» России, которую распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

В союзе подчеркнули, что российские «зеленые карты» по-прежнему действительны на территории всех стран Евросоюза.

Одновременно «зеленые карты», приобретенные в странах Евросоюза, действительны на территории России.

Напомним, сегодня на портале DELFI появилась информация о том, что страны Балтии прекратили сотрудничество с Бюро Зеленой карты России и Беларуси.