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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССИЙСКАЯ «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» ПО-ПРЕЖНЕМУ ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА - РСА
15:26 16.05.2022
Информация о прекращении сотрудничества между странами Балтии и Бюро «Зеленой карты» России, которую распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).
В союзе подчеркнули, что российские «зеленые карты» по-прежнему действительны на территории всех стран Евросоюза.
Одновременно «зеленые карты», приобретенные в странах Евросоюза, действительны на территории России.
Напомним, сегодня на портале DELFI появилась информация о том, что страны Балтии прекратили сотрудничество с Бюро Зеленой карты России и Беларуси.
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