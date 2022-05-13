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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕАБР И ООН ВНЕДРИЛИ ESG-ПРАКТИКИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ЕАЭС
13:00 16.05.2022
Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках совместного проекта с Программой развития ООН (ПРООН) обеспечил условия внедрения ESG-практик для коммерческих банков — партнеров ЕАБР.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ЕАБР, в программе приняли участие 9 финансовых организаций из стран ЕАЭС.
На первом этапе реализации проекта был проведен анализ уже имеющегося опыта внедрения банками инструментов ответственного инвестирования и ESG-подходов.
Затем, по результатам оценки, были подготовлены индивидуальные рекомендации для каждого банка. Все рекомендации по внедрению практик ESG-банкинга основаны на лучших международных практиках и методологиях. Они позволяют создать основу для устойчивого развития банков, внедрения учета, оценки и мониторинга ESG-факторов, их интеграции в бизнес-стратегию, бизнес-процессы, управление и систему риск-менеджмента, а также развития практик ответственного инвестирования и кредитования.
Отдельно проводились онлайн-тренинги с сотрудниками. Всего в мероприятиях приняли участие 104 представителя банков-участников.
«Мы были рады продолжить сотрудничество с ПРООН. Наш Банк нацелен на расширение ESG-повестки как в своей деятельности, так и в деятельности своих партнеров. Полученные коллегами в результате реализации проекта рекомендации могут быть использованы для внедрения лучших ESG-практик. В долгосрочной перспективе это позволит снизить ESG-риски и повысить устойчивость банков», -заявил заместитель председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов.
Ранее по инициативе ЕАБР совместно с ПРООН оказано содействие 12 банкам-партнерам для повышения их эффективности при предоставлении финансовых инструментов и оценке поступающих к ним проектов от малых и средних предприятий.
Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Более 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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