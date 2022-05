Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) вместе с Бюро Зеленой карты (ЗК) других стран Балтийского моря пришли к консенсусу о прекращении сотрудничества с Бюро ЗК России и Беларуси.

LTAB рекомендует страховщикам временно отказаться от выдачи ЗК для поездок в Россию и Беларусь. Следовательно, те автовладельцы, которые хотят отправиться в эти страны, смогут купить договор пограничного страхования на границе соответствующей страны, сообщает портал Delfi.

В апреле этого года Бюро ЗК стран Балтийского моря договорились о прекращении сотрудничества с Бюро ЗК России и Беларуси. Этот шаг поддержали и другие Бюро ЗК Европейской экономической зоны.

"Договоренность, заключенная между Бюро ЗК, предусматривает, что договор о сотрудничестве с российским и белорусским бюро будет в силе до 5 мая 2023 года, поэтому уже выданные ЗК остаются в силе. Но уже сейчас автоводители должны считаться с известными неудобствами, планируя приобретение страховки для поездки в эти страны", - поясняет член правления LTAB Юрис Стенгревицс.

"Сотрудничество с Бюро ЗК России и Беларуси прерывается из-за начатых в Украине военных действий выше упомянутых стран-агрессоров, а также в связи с санкциями Западных стран в отношении России и Беларуси, из-за которых международные перечисления в эти страны фактически невозможны", - отмечает Стенгревицс.

Если все же есть необходимость поездок в РФ или РБ, то можно выдать краткосрочную латвийскую Зеленую карту для въезда в эти страны с условием, что ее срок действия не дольше 6 мая 2023 года.

"Я призываю автовладельцев, которые планируют поездку на своей машине в эти страны, искать возможности приобретения договоров пограничного страхования на границе этих стран", - информирует Стенгревицс.

Система "Зеленая карта" была введена в 1953 году и призвана избавить водителей от необходимости заключать договор пограничного страхования при пересечении границ стран с системой OCTA. Система ЗК одновременно обеспечивает защиту владельцев транспортных средств за рубежом в отношении ущерба, причиненного третьим лицам, и защищает финансовые интересы жертв дорожно-транспортных происшествий как за рубежом, так и в стране их проживания.

В 1997 году в Латвии была введена система ОСТА. Право производить страхование ОСТА в Латвии есть у AAS Balta, AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams, AAS BTA Baltic Insurance Company, латвийского филиала ADB Compensa Vienna Insurance Group, латвийского филиала SE ERGO Insurance, латвийского филиала ADB Gjensidige, латвийского филиала AS If P&C Insurance и латвийского филиала AS Swedbank P&C Insurance.