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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ВРЕМЕННО ВВЕЗЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В ЕАЭС
10:00 16.05.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии 12 мая приняла решение об особенностях оформления таможенным органом разрешения на передачу временно ввезенного транспортного средства для личного пользования юридическому лицу (перевозчику) в целях его вывоза из Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, заявителю необходимо будет указать информацию о таком перевозчике (наименование фирмы, юридический адрес, сведения о регистрации в налоговом органе).
Возможность передавать транспортное средство для личного пользования как физическому, так и юридическому лицу закреплена в Таможенном кодексе ЕАЭС.
Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
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