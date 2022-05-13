Коллегия Евразийской экономической комиссии 12 мая приняла решение об особенностях оформления таможенным органом разрешения на передачу временно ввезенного транспортного средства для личного пользования юридическому лицу (перевозчику) в целях его вывоза из Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, заявителю необходимо будет указать информацию о таком перевозчике (наименование фирмы, юридический адрес, сведения о регистрации в налоговом органе).

Возможность передавать транспортное средство для личного пользования как физическому, так и юридическому лицу закреплена в Таможенном кодексе ЕАЭС.

Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.