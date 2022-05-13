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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ОПТИМИЗИРУЮТ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
14:10 14.05.2022
В Евразийской экономической комиссии 12 мая состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе с участием представителей стран-участниц Союза.
Как сообщает ЕЭК, приняты решения по поправкам, которые войдут в первый пакет изменений Таможенного кодекса ЕАЭС. Планируется создание дополнительных условий при осуществлении в Союзе контейнерных перевозок, за счет минимизации контрольных функций в отношении контейнеров, используемых для международных грузовых перевозок. Их особенностью являются контейнеры, которые признаются транспортным оборудованием, а не товаром, перемещаемым через таможенную границу.
В ходе обсуждения представители России и Казахстана предложили полностью вывести контейнеры из-под требования таможенного декларирования и совершения таможенных операций при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС и убытии с нее. Приведен аргумент в пользу мирового опыта и практики Китайской Народной Республики.
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов отметил: «Практикуемые контрольные функции должны быть более эффективны и соразмерны оцененным рискам».
Рабочая группа также рассмотрела итоги внутригосударственного согласования изменений Таможенного кодекса ЕАЭС в отношении регулирования внешней электронной торговли и обсудила ряд других поправок этого ключевого документа Союза.
Участники рабочей группы договорились продолжить обсуждение по наиболее чувствительным вопросам.
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