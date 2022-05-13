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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НКЦБФР ОСТАНОВИЛА ЛИЦЕНЗИЮ УКРАИНСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ
13:14 14.05.2022
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) решила приостановить лицензию Украинской межбанковской валютной биржи. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.
"НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) приняла решение приостановить действие лицензии на проведение деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах ЧАО «Украинская межбанковская валютная биржа» до даты окончания действия военного положения", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
По данным регулятора, лица, связанные с конечными бенефициарными владельцами биржи и ее правлением, вели деятельность, на которую не было соответствующей лицензии. Комиссия приостанавливает лицензию для проведения проверки этих фактов, поскольку они могут иметь негативное влияние на работу товарных рынков.
Как сообщалось, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на время действия военного положения ограничивает обнародование и предоставление публичной информации.
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