Украина расширяет возможности экспорта, прежде всего аграрной продукции, и продолжает интеграцию в европейские проекты для будущего членства в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Несколько слов о расширении возможностей украинского экспорта. Прежде всего, нашей аграрной продукции. Вчера Еврокомиссия анонсировала создание «линий солидарности». Это маршруты, которые позволят ускорить экспорт и работу таможен между Украиной и ЕС", - заметил Шмыгаль, которого цитирует Укринформ.

Чтобы ускорить логистику, Еврокомиссия также создаст специальную платформу для упрощенного пересечения границы через «линии солидарности» и будет рекомендовать участникам рынка ЕС предоставить дополнительные грузовые автомобили и другие транспортные мощности, добавил глава правительства.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что Еврокомиссия уже приняла решение о заключении соглашения с Украиной и обновлении карты Трансъевропейской транспортной сети.

«То есть мы не только значительно расширяем возможности нашего экспорта, но и продолжаем максимальную интеграцию в европейские проекты. Это крайне важно на пути нашего полноценного членства в ЕС», - сказал он.

Как сообщалось, Украина предлагает создать инструмент для продовольственной безопасности мира, оказавшейся под угрозой из-за развязанной Россией полномасштабной войны, – Организацию стран-экспортеров зерна.

По мнению бывшего руководителя Минагрополитики Ольги Трофимцевой, организация так называемого железнодорожного зернового моста с Украины в ЕС позволит экспортировать небольшую часть украинского зерна в Европу, но для возобновления глобальных поставок необходимо разблокировать морские порты или настроить конвои под охраной.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО), по состоянию на начало мая около 25 млн тонн зерна застряли в Украине. Зерно невозможно вывезти из-за блокирования Россией морских портов и проблем с инфраструктурой.