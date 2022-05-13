На Закарпатье завод компании «Еврокар», являющийся официальным дистрибьютором автомобилей ŠKODA в Украине, возобновил прием заказов и в июне запускает производство. Об этом сообщается на сайте компании.

"С мая официальный дистрибутор возобновил прием заказов на автомобили ŠKODA. Официальный срок поставки будет составлять до 280 дней, однако фактически он будет зависеть от количества заказов в очереди и может быть меньше", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что завод на Закарпатье в селе Соломоново снова заработает в июне.

Как сообщается, для приобретения также доступны автомобили на складе, которые были в наличии до 24 февраля 2022 года.

В начале марта завод "Еврокар" временно приостановил производство и отгрузку автомобилей в связи с вторжением российской армии в Украину. На базе завода действовал один из самых больших хабов приема гуманитарных грузов из стран ЕС.

"Еврокар" является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в Украине. Доля завода в общем объеме производства легковых автотранспортных средств в 2020 году составляла 80.6%. Производственные мощности завода – 80 тыс. автомобилей в год (SKD сборка – 30 тыс. авто, CKD производство – 50 тыс. авто в год) с потенциалом для дальнейшего расширения мощностей. Производственная площадка имеет железнодорожный терминал, способный выполнять транспортировку в страны ЕС и СНГ.