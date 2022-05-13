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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА НАЧИНАЕТ ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МОЛДОВУ
16:08 13.05.2022
Укргидроэнерго и молдавская компания ENERGOCOM заключили экспортный контракт по продаже электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ЧАО «Укргидроэнерго».
"Между крупнейшей гидрогенерирующей компанией страны и АО ENERGOCOM (Молдова) был заключен экспортный контракт по продаже электрической энергии. Ежедневно Укргидроэнерго на суточных аукционах по доступу к межгосударственным сетям осуществляет покупку пропускной способности в соответствии с суточным графиком продажи электрической энергии, согласованным с и ГП Moldelectrica (системный оператор Молдовы)», - говорится в сообщении.
В Укрэнерго отмечают, что компания продает электрическую энергию в соответствии с неравномерным суточным графиком, обеспечивая покрытие пикового потребления и необходимые объемы для энергосистемы Молдовы. В настоящее время проводятся тестовые поставки для отработки взаимодействия с молдавскими партнерами.
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