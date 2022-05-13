Белорусской нотариальной палате (БНП) придали статус базовой организации государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере нотариальной деятельности. Решение об образовании первой базовой организации в сфере юстиции принято 13 мая на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое прошло в Душанбе (Таджикистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БНП, базовая организация в сфере нотариальной деятельности учреждается для развития и укрепления правового сотрудничества по вопросам осуществления нотариальной деятельности, совершенствования механизмов обеспечения высокого уровня оказания нотариальных услуг, прав и законных интересов граждан, а также организации взаимодействия нотариальных органов и совершенствования профессиональных навыков нотариусов.

Следует отметить, что с инициативой о создании базовой организации выступило Министерство юстиции Беларуси. Это предложение было поддержано на заседании Совета министров юстиции государств СНГ, которое прошло в декабре 2021 года.

«Придание Белорусской нотариальной палате статуса базовой организации Содружества позволит нам аккумулировать лучшие практики и знания для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц, путем совершения нотариальных действий и вносить соответствующие предложения по гармонизации и унификации нормативной базы в сфере нотариальной деятельности на пространстве СНГ», – сказала председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко.

Она также отметила, что белорусский нотариат приложит максимум усилий для придания системности межгосударственному взаимодействию нотариатов государств-участников Содружества Независимых Государств. «Решение об учреждении базовой организации СНГ в сфере нотариальной деятельности является для нас серьезным уровнем ответственности, но в то же время это и новые возможности, и новый взгляд на систему развития института нотариата и правовое сотрудничество в целом», – подчеркнула Председатель БНП.

Согласно положению, базовая организация подотчетна Совету министров юстиции государств-участников СНГ.

Среди основных направлений ее деятельности: содействие обмену информацией о применении законодательства о нотариальной деятельности, совершенствование механизмов оказания юридической помощи в сфере нотариата, организация и развитие сотрудничества в осуществлении профессиональной подготовки и повышения квалификации нотариусов, осуществление научно-исследовательской деятельности, проведение конференций, семинаров, симпозиумов и др.

Белорусская нотариальная палата является органом нотариального самоуправления в Республике Беларусь, компетенция которой в полной мере соотносится с основными направлениями деятельности базовых организаций государств-участников СНГ. На пространстве Содружества Белорусская нотариальная палата является активным участником сотрудничества нотариусов, установлены партнерские отношения с нотариатами государств, министерства юстиции которых являются членами Совета министров юстиции государств – участников СНГ.