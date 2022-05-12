Суд по предоставленной Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины информации арестовал 158 грузовиков и единиц спецтехники из Беларуси из-за уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает Telegram-канал БЭБ.

Следствие установило, что в период 2021-2022 годов должностные лица украинского ООО с иностранными инвестициями, являющегося импортером и официальным дистрибьютором автомобильной и другой техники из Беларуси, по предварительному сговору с несколькими предприятиями-дилерами осуществили передачу автомобилей.

При этом 47 единиц автотехники стоимостью 105 млн грн. передали за подписание актов приема-передачи без надлежащего отражения проведенных операций в налоговом и бухгалтерском учете. Как следствие, предприниматели уклонились от уплаты налогов более чем на 10 млн грн.

В рамках уголовного производства по результатам санкционированных обысков определением суда наложен арест на 158 единиц автомобилей и спецтехники, ориентировочной стоимостью 220 млн грн, а также на счета украинского общества. Досудебное расследование продолжается.

Дело расследуют сотрудники БЭБ по процессуальному руководству прокуроров Офиса генерального прокурора.