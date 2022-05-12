Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о выделении в ТН ВЭД ЕАЭС орехов ши, шореи и ряда других видов орехов, семян и косточек и снижении в отношении них ставок ввозных таможенных пошлин с 5% до 0% сроком на три года.

Как сообщает ЕЭК, рассматриваемые товары в основном используются для производства стеаринов экзотических масел, которые в свою очередь являются компонентами при изготовлении заменителей масла какао, некоторых видов маргарина и косметических средств.

«Одобренная мера направлена на реализацию на территории Евразийского экономического союза импортозамещающих проектов по полному циклу переработки орехов и семян, которые смогут обеспечить предприятия масложировой и кондитерской промышленности ЕАЭС необходимым сырьем по приемлемой цене», – отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Соответствующие изменения будут также внесены и в другие акты комиссии.