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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕАЭС НА ТРИ ГОДА ОБНУЛИТ ПОШЛИНУ НА ОРЕХИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАСЛА
18:16 12.05.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о выделении в ТН ВЭД ЕАЭС орехов ши, шореи и ряда других видов орехов, семян и косточек и снижении в отношении них ставок ввозных таможенных пошлин с 5% до 0% сроком на три года.
Как сообщает ЕЭК, рассматриваемые товары в основном используются для производства стеаринов экзотических масел, которые в свою очередь являются компонентами при изготовлении заменителей масла какао, некоторых видов маргарина и косметических средств.
«Одобренная мера направлена на реализацию на территории Евразийского экономического союза импортозамещающих проектов по полному циклу переработки орехов и семян, которые смогут обеспечить предприятия масложировой и кондитерской промышленности ЕАЭС необходимым сырьем по приемлемой цене», – отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Соответствующие изменения будут также внесены и в другие акты комиссии.
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