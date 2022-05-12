Европейский Союз осуществит выплату второго транша чрезвычайной макрофинансовой помощи для Украины в объеме 600 млн евро до 20 мая текущего года. Об этом в Брюсселе во время брифинга для прессы заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Дана Шпинант.

«Вчера Европейская комиссия приняла решение, необходимое для предоставления второго транша программы чрезвычайной макрофинансовой помощи для Украины и для займа этих фондов на рынке капиталов. Второй транш равен 600 млн евро. Практическая выплата этой суммы ожидается до 20 мая», – сказала спикер Еврокомиссии, которую цитирует Укринформ.

По ее словам, Еврокомиссия также приняла решение о создании так называемых транспортных «линий солидарности», чтобы помочь Украине экспортировать собственную сельскохозяйственную продукцию. Как ожидается, эти предложения будут подробно представлены в течение дня.

Как сообщалось, после начала неспровоцированного российского вторжения в Украину Европейский Союз проявил солидарность и предоставил Украине активную политическую, экономическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку. Эта помощь, в частности, включает выделение 1,2 млрд евро чрезвычайной помощи для поддержания устойчивости и дееспособности украинского государства, экономика которого страдает от российской войны.