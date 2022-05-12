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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЛАРУСЬ В ЛИДЕРАХ ПО КОЛИЧЕСТВУ РАБОТ В ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ УНИВЕРСИАДЕ
16:36 12.05.2022
Беларусь в лидерах по количеству работ в Евразийской патентной универсиаде. Об этом сообщает Национальный центр интеллектуальной собственности со ссылкой на ЕАПО.
Согласно информации, работы, которые принимались до 30 апреля 2022 г. включительно, поступили из всех восьми государств – участников Евразийской патентной конвенции.
Наиболее активными участниками универсиады стали молодые новаторы из Беларуси. В двух возрастных категориях – 10-17 лет и 18-25 лет – они подали большую часть работ. Всего из Беларуси на конкурс поступил 71 проект.
Второе место по количеству работ в «школьной категории» поделили участники из Российской Федерации (7) и Кыргызской Республики (7), а среди «студентов» – на втором месте конкурсанты из Республики Таджикистан (12). Причем во «взрослой» категории на конкурс были поданы работы из всех восьми государств Евразийской патентной организации, а в «младшей» категории – только из пяти.
Темами творческих работ, представляющих результаты научно-технического творчества, и творческих проектов, раскрывающих оригинальные решения в области промышленного дизайна, стали проблемы экологии, охраны здоровья и здорового образа жизни, современные технологии в быту, а также новый дизайн привычных вещей.
«Участие в Евразийской патентной универсиаде помогает молодым ребятам, которые делают свои первые шаги на ниве научно-технического творчества и промышленного дизайна, понять, как работает система интеллектуальной собственности. Достойно представив свои проекты на наш конкурс, в будущем эти юные творцы смогут грамотно защитить свои изобретения евразийскими патентами. Смогут не просто изменить мир, а еще и получить достойное вознаграждение за свой труд, которое будет стимулировать их к дальнейшим открытиям и свершениям на благо всего человечества», – подчеркнул значение Евразийской патентной универсиады президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Григорий Ивлиев.
Итоги конкурса будут опубликованы до 31 мая 2022 г. Победители и призеры универсиады будут награждены медалью ЕАПВ «Взгляд в будущее» и ценными призами.
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