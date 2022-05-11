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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ВОЗОБНОВИЛА ЭКСПОРТ СВИНИНЫ И ГОВЯДИНЫ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ РУМЫНИИ
15:32 12.05.2022
Украина согласовала условия транзита через ЕС мяса свинины и говядины, а также мясных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
«По результатам переговоров с Европейской Комиссией и странами-членами ЕС были обновлены условия ввоза и транзита украинских товаров через территорию ЕС. В частности, достигнута договоренность о транзите украинской продукции посредством паромного сообщения через румынский пункт пропуска Исачеа-Орловка», — говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Отмечается, что стороны согласовали осуществление транзита мяса свинины и говядины, а также мясных продуктов и композитных продуктов из этих видов мяса, обработанных в соответствии с категориями обработок B-F (в соответствии с п. 1 приложения XXVI к Регламенту (ЕС) № 2020 /429).
В министерстве подчеркивают, что транзит разрешен только через порты Румынии в качестве исключения на время действия военного положения и деблокады украинских портов.
При этом грузы должны отвечать следующим требованиям:
сопровождаться международным ветеринарным сертификатом, требуемым страной-импортером (страной-назначениея);
транспортироваться в закрытых контейнерах с мощностей происхождения в страну-импортер (страну-назначения);
оператор рынка должен заблаговременно уведомлять соответствующий пограничный пункт контроля о ввозе таких грузов путем заполнения первой Части 1 общего документа здоровья для ввоза (CHED-P) через информационную систему ЕС – TRACES NT;
ввозиться и вывозиться с территории ЕС через одобренные пограничные пункты контроля.
Как сообщалось, в апреле Украина сняла введенный в марте запрет на экспорт живого крупного рогатого скота, говядины и субпродуктов. Нулевые квоты были изменены на лицензирование на экспорт этих товаров. Также сообщалось, что экспорт продукции, дефицит которой возможен в Украине, во время действия военного положения будет ограничен.
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