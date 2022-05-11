Украина согласовала условия транзита через ЕС мяса свинины и говядины, а также мясных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«По результатам переговоров с Европейской Комиссией и странами-членами ЕС были обновлены условия ввоза и транзита украинских товаров через территорию ЕС. В частности, достигнута договоренность о транзите украинской продукции посредством паромного сообщения через румынский пункт пропуска Исачеа-Орловка», — говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что стороны согласовали осуществление транзита мяса свинины и говядины, а также мясных продуктов и композитных продуктов из этих видов мяса, обработанных в соответствии с категориями обработок B-F (в соответствии с п. 1 приложения XXVI к Регламенту (ЕС) № 2020 /429).

В министерстве подчеркивают, что транзит разрешен только через порты Румынии в качестве исключения на время действия военного положения и деблокады украинских портов.

При этом грузы должны отвечать следующим требованиям:

сопровождаться международным ветеринарным сертификатом, требуемым страной-импортером (страной-назначениея);

транспортироваться в закрытых контейнерах с мощностей происхождения в страну-импортер (страну-назначения);

оператор рынка должен заблаговременно уведомлять соответствующий пограничный пункт контроля о ввозе таких грузов путем заполнения первой Части 1 общего документа здоровья для ввоза (CHED-P) через информационную систему ЕС – TRACES NT;

ввозиться и вывозиться с территории ЕС через одобренные пограничные пункты контроля.

Как сообщалось, в апреле Украина сняла введенный в марте запрет на экспорт живого крупного рогатого скота, говядины и субпродуктов. Нулевые квоты были изменены на лицензирование на экспорт этих товаров. Также сообщалось, что экспорт продукции, дефицит которой возможен в Украине, во время действия военного положения будет ограничен.