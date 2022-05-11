Из-за морской блокады РФ экспорт зерна с Одесчины в течение марта-апреля сократился до 1 млн тонн. Еще около полумиллиона тонн одесские товаропроизводители планируют экспортировать в мае. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации, сославшись на директора профильного департамента.

«В этом году из-за российской блокады морских портов Одесская область не может экспортировать зерно в полном объеме. Если в марте мы экспортировали 200 тысяч тонн зерна, то в апреле удалось сдвинуть кризисную ситуацию. На данное время экспортировано с использованием железной дороги, автодорог и теплоходов Украинского Дунайского пароходства свыше 1 млн тонн», - отметила директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова, которую цитирует Укринформ.

Она выразила надежду, что к концу мая будет достигнут показатель в 1,5 млн тонн зерна.

В то же время Стоянова заверила жителей региона, что запасов базового продовольствия в Украине и непосредственно в области «хватит для питания населения в течение нескольких лет. Поскольку в прошлом году одесские аграрии собрали рекордный урожай пшеницы и ячменя – свыше 5 млн тонн".

Этого объема зерна, акцентировала она, "достаточно как для обеспечения потребностей собственного рынка производства муки и изготовления хлебобулочных изделий, так и для экспорта зерновой продукции" традиционным зарубежным потребителям – странам Северной Африки, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии и Европы.

По словам директора департамента, большую часть зерна прошлогоднего пятимиллионного урожая планировали экспортировать, что на фоне роста мировых цен на продовольствие должно было существенно повысить доходы аграрной отрасли и повлиять на объем регионального ВВП.

Как известно, 45% валютной выручки в Украине поступает благодаря работе отечественного агросектора, а Одесчина дает 5% общенационального объема производства зерновых.