С начала полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации Украина потеряла 27 нефтебаз, понеся убытки примерно на 227 млн долларов. Об этом свидетельствует анализ, проведенный аналитическим подразделением Киевской школы экономики – KSE Institute.

«В текущих расчетах добавлена оценка KSE ущерба от разрушений и повреждений нефтебаз. По состоянию на 10 мая потери от разрушений 27 нефтебаз составляют $227 млн», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Аналитики напомнили, что на 10 мая общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре составляет уже более 94,3 млрд долл., или почти 2,8 трлн гривень.

В частности, из-за войны разрушены или повреждены 35,2 млн квадратных метров жилого фонда на 31 млрд долл. От разрушений больше всего пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Рубежное.

Всего с начала войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 208 предприятий, 992 учебных заведения, 508 медучреждений, 562 детсада, 295 мостов, 156 складов, 102 религиозных сооружений, 83 админздания, и 12 гражданских аэропортов.

В марте KSE Institute совместно с Офисом президента и Министерством экономики Украины запустили проект "Россия заплатит". Его цель – собрать информацию об объектах, разрушенных и продолжающих разрушаться в результате войны, которую Россия развязала против Украины.