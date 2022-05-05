Сегодня на БелАЭС приехали литовские блогеры. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

«…у них будет уникальная возможность посетить объекты станции, лично убедиться в ее безопасности, а также соответствии проекта всем международным требованиям. В Беларуси заинтересованы в доведении объективной и достоверной информации о БелАЭС до общественности Литвы», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Беларусь «открыто и последовательно» продвигается в реализации национальной ядерной энергетической программы, развивает сотрудничество с международными партнерами, в том числе МАГАТЭ. Ядерная и радиационная безопасность была и остается для Республики Беларусь безусловным приоритетом.

Как отметил, заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, атомная станция для Беларуси - стратегический проект.

«Мы уделяем ему большое внимание. Это повышение энергетической безопасности нашей страны, снижение объемов закупки природного газа, повышение конкурентоспособности экономики», - сказал он.