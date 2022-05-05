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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ РАССЧИТЫВАЮТ ДОНЕСТИ «ОБЪЕКТИВНУЮ» ИНФОРМАЦИЮ О БЕЛАЭС ДО ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЛИТВЫ С ПОМОЩЬЮ БЛОГЕРОВ
11:41 11.05.2022
Сегодня на БелАЭС приехали литовские блогеры. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
«…у них будет уникальная возможность посетить объекты станции, лично убедиться в ее безопасности, а также соответствии проекта всем международным требованиям. В Беларуси заинтересованы в доведении объективной и достоверной информации о БелАЭС до общественности Литвы», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Беларусь «открыто и последовательно» продвигается в реализации национальной ядерной энергетической программы, развивает сотрудничество с международными партнерами, в том числе МАГАТЭ. Ядерная и радиационная безопасность была и остается для Республики Беларусь безусловным приоритетом.
Как отметил, заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, атомная станция для Беларуси - стратегический проект.
«Мы уделяем ему большое внимание. Это повышение энергетической безопасности нашей страны, снижение объемов закупки природного газа, повышение конкурентоспособности экономики», - сказал он.
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