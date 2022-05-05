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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНЗИТА ГАЗА НА ОККУПИРОВАННЫХ РФ ТЕРРИТОРИЯХ — НАФТОГАЗ


10:58 11.05.2022

Украина больше не несет ответственности за транспортировку газа через оккупированные Россией территории, о чем официально было уведомлено руководство ПАО «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Украина больше не несет ответственности за транспортировку газа через оккупированные россией территории. Речь идет о 1/3 общего объема транзита в Европу. "Газпром" был должным образом уведомлен об этом», - говорится в сообщении.

В Нафтогазе отмечают, что официальным письмом известили ПАО «Газпром» о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС «Сохрановка» и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков», находящиеся на оккупированной территории.

Газпрому было предложено перенести соответствующие объемы транзита на физическую точку соединения «Суджа», которая находится на контролируемой Украиной территории. Таким образом, Россия могла бы сохранить транзит и выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами.

В настоящее время Украина может обеспечить безопасность транспортировки газа только на подконтрольной территории.

С 07:00 11 мая 2022 года ООО "Оператор ГТС Украины" прекращает прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка». Для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и согласно условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей из физической точки «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», которая находится на контролируемой Украиной территории.
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