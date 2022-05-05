По состоянию на 1 мая 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 26,9 млрд долларов США. По итогам апреля они сократились на 4%, учитывая продажу валюты Национальным банком. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В целом на протяжении апреля динамику международных резервов определяли прежде всего операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

В прошлом месяце Нацбанк продал на валютном рынке 2,244 млрд долларов и выкупил 43 млн долларов. Чистая продажа валюты в апреле составляет 2 201 млн долларов.

"Потребность в проведении интервенций по продаже валюты возникает из-за превышения спроса на валюту над предложением. Это обусловлено прежде всего значительными оборонными потребностями, импортом энергоресурсов и обеспечением расчетов с платежными системами из-за активного использования карт за рубежом на фоне медленного возобновления экспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, на динамику международных резервов повлияли операции по управлению государственным долгом.

В НБУ отметили, что внутренние и внешние валютные поступления в пользу правительства Украины составили 1887 млн долларов США. В частности, 629 млн евро и 93 млн долларов США поступили от Всемирного банка, 300 млн евро – от правительства Франции, 236 млн долларов США – от правительства Канады и 120 млн евро – от Европейского Союза.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 614 млн долларов США. Из этой суммы 420 млн дол. США направлены на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте, а 78 млн долларов США – на обслуживание еврооблигаций (ОЗГП).

Кроме того, в апреле Национальный банк уплатил 84 млн долларов США в интересах Международного валютного фонда.

Еще одним фактором влияния стала переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 150,3 млн долларов США.