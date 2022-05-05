ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ В АПРЕЛЕ СОКРАТИЛИСЬ НА 4%


11:57 10.05.2022

По состоянию на 1 мая 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 26,9 млрд долларов США. По итогам апреля они сократились на 4%, учитывая продажу валюты Национальным банком. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В целом на протяжении апреля динамику международных резервов определяли прежде всего операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

В прошлом месяце Нацбанк продал на валютном рынке 2,244 млрд долларов и выкупил 43 млн долларов. Чистая продажа валюты в апреле составляет 2 201 млн долларов.

"Потребность в проведении интервенций по продаже валюты возникает из-за превышения спроса на валюту над предложением. Это обусловлено прежде всего значительными оборонными потребностями, импортом энергоресурсов и обеспечением расчетов с платежными системами из-за активного использования карт за рубежом на фоне медленного возобновления экспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, на динамику международных резервов повлияли операции по управлению государственным долгом.

В НБУ отметили, что внутренние и внешние валютные поступления в пользу правительства Украины составили 1887 млн долларов США. В частности, 629 млн евро и 93 млн долларов США поступили от Всемирного банка, 300 млн евро – от правительства Франции, 236 млн долларов США – от правительства Канады и 120 млн евро – от Европейского Союза.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 614 млн долларов США. Из этой суммы 420 млн дол. США направлены на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте, а 78 млн долларов США – на обслуживание еврооблигаций (ОЗГП).

Кроме того, в апреле Национальный банк уплатил 84 млн долларов США в интересах Международного валютного фонда.

Еще одним фактором влияния стала переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 150,3 млн долларов США.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.05.2022
валюта курс
EUR 2.6816
USD 2.5493
RUB 3.8389
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7004 -0.0433
USD 2.5473 -0.0592
RUB 3.8417 +0.1111
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7300 2.7500
USD 2.5900 2.6000
RUB 3.0000 3.7800
подробнее

Конвертация в банках
на 10.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0700
EUR/RUB 72.2000 90.0000
USD/RUB 68.0000 85.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте