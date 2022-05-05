Минск вновь вошел в десятку самых популярных городов, куда путешествуют россияне на майских праздниках. Об этом сообщили аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

При этом средняя цена на аренду по сравнению с прошлогодними каникулами выросла на 38% и составила 174,6 белорусского рубля за сутки.

«Минск всегда был традиционно популярным местом на майские праздники у россиян. Но в последние годы в условиях закрытой сухопутной границы спрос упал до минимума. Сейчас, когда границу открыли, мы снова видим активный рост этого направления», – рассказал Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

Большинство бронирований пришлось на начало мая, в среднем туристы бронируют жилье на трое суток.

Суточно.ру – один из крупнейших российских онлайн-сервисов краткосрочной аренды жилья. Ежемесячно им пользуется более 1 млн человек. На сервисе представлено более 100 тысяч вариантов проживания в 500+ городах России и ближнего зарубежья: квартиры, дома, комнаты, мини-гостиницы – жилье для путешествий, деловых поездок, отдыха на море и горнолыжных курортах.