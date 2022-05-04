В Украине арестовали 33 тысячи тонн минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям РФ и Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Офиса генпрокурора Украины.

Согласно информации, арестовано имущество в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

В ходе досудебного расследования установлено, что минудобрения — калий хлорид были ввезены на территорию Украины в нарушение таможенного законодательства. Их ориентировочная стоимость составляет 650 млн гривен ($22 млн).

«Решается вопрос о конфискации арестованного имущества в доход государства», - говорится в сообщении.

Досудебное следствие продолжается и осуществляется Бюро экономической безопасности.