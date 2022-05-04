Энергоатом в апреле в полном объеме выполнил все свои кредитные обязательства по ряду программ. Об этом сообщает Тelegram-канал НАЭК "Энергоатом".

«В условиях военного времени ГП НАЭК «Энергоатом» продолжает работать и выполнять финансовые обязательства по всем кредитным договорам. Так, в апреле 2022 года Энергоатом в полном размере погасил кредит и проценты за его использование в соответствии с обязательствами перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)», - говорится в сообщении.

Кроме того, погашен кредит и проценты по графику, согласно кредитному договору, заключенному с "Сентрал Сторедж Сейфти Проджект Траст" (США) под государственные гарантии.

Также "Энергоатом" выплатил Министерству финансов Украины комиссии за предоставление государственных гарантий.

В компании отмечают, что и далее будут выполнять свои обязательства перед украинскими банками по погашению процентов за пользование кредитными средствами.