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ЭНЕРГОАТОМ В АПРЕЛЕ РАССЧИТАЛСЯ ПО ВСЕМ КРЕДИТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
12:24 05.05.2022
Энергоатом в апреле в полном объеме выполнил все свои кредитные обязательства по ряду программ. Об этом сообщает Тelegram-канал НАЭК "Энергоатом".
«В условиях военного времени ГП НАЭК «Энергоатом» продолжает работать и выполнять финансовые обязательства по всем кредитным договорам. Так, в апреле 2022 года Энергоатом в полном размере погасил кредит и проценты за его использование в соответствии с обязательствами перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)», - говорится в сообщении.
Кроме того, погашен кредит и проценты по графику, согласно кредитному договору, заключенному с "Сентрал Сторедж Сейфти Проджект Траст" (США) под государственные гарантии.
Также "Энергоатом" выплатил Министерству финансов Украины комиссии за предоставление государственных гарантий.
В компании отмечают, что и далее будут выполнять свои обязательства перед украинскими банками по погашению процентов за пользование кредитными средствами.
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