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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ВВОЗНЫХ ПОШЛИН И ТАРИФНЫХ КВОТ
09:53 05.05.2022
Украина и Великобритания юридически закрепили отмену ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
«Украина и Великобритания юридически закрепили отмену ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле, подписав соответствующее соглашение. Оно будет действовать 12 месяцев, но может быть продлено по договоренности между сторонами на новый срок», - говорится в сообщении.
Благодаря соглашению украинский бизнес в перспективе сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью, в том числе муки, зерна, молочной продукции, мяса птицы и полуфабрикатов, томатной пасты, меда, кукурузы, пшеницы, соков, грибов, сахара.
Ожидается, что это будет не только способствовать развитию украинского производства, но и увеличит поступление валютной выручки и укрепит экономику страны.
Как сообщалось, в конце апреля Великобритания объявила об отмене всех пошлин и квот на импорт украинских товаров.
Напомним, что Европейский Союз недавно также объявил о намерении отменить все импортные пошлины на украинские товары.
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