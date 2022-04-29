|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА БУДЕТ СТРОИТЬ ПЯТЬ АТОМНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ СОВМЕСТНО С WESTINGHOUSE
14:56 04.05.2022
НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse продолжают работу над проектом строительства новых энергоблоков АP-1000 на украинских АЭС. Об этом в интервью «Тиждень» сообщил руководитель Энергоатома Петр Котин, комментируя перспективы атомной энергетики в Украине.
"Есть подписанные документы очень высокого уровня с американской стороной, компанией Westinghouse, о строительстве у нас пяти энергоблоков, и мы продолжаем эту работу. Мы будем строить пять энергоблоков по проекту АP-1000», - рассказал он.
По его словам, планируется строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС, а также по одному – на других атомных электростанциях.
«Это проект Westinghouse, современный, с гораздо более высоким уровнем безопасности, чем те энергоблоки советской конструкции, которые у нас есть сейчас. И конечно же, в разы лучше тех, что у себя сейчас строит Россия», - отметил глава НАЭК.
В ноябре 2021 года НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse договорились о совместной достройке двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС).
Также стороны подписали меморандум, предусматривающий строительство дополнительных энергоблоков на уже существующих украинских атомных электростанциях.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2022
Курсы в банках
на 04.05.2022
Конвертация в банках
на 04.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте