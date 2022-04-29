НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse продолжают работу над проектом строительства новых энергоблоков АP-1000 на украинских АЭС. Об этом в интервью «Тиждень» сообщил руководитель Энергоатома Петр Котин, комментируя перспективы атомной энергетики в Украине.

"Есть подписанные документы очень высокого уровня с американской стороной, компанией Westinghouse, о строительстве у нас пяти энергоблоков, и мы продолжаем эту работу. Мы будем строить пять энергоблоков по проекту АP-1000», - рассказал он.

По его словам, планируется строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС, а также по одному – на других атомных электростанциях.

«Это проект Westinghouse, современный, с гораздо более высоким уровнем безопасности, чем те энергоблоки советской конструкции, которые у нас есть сейчас. И конечно же, в разы лучше тех, что у себя сейчас строит Россия», - отметил глава НАЭК.

В ноябре 2021 года НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse договорились о совместной достройке двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС).

Также стороны подписали меморандум, предусматривающий строительство дополнительных энергоблоков на уже существующих украинских атомных электростанциях.