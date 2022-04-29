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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УРОЖАЙ В УКРАИНЕ В ЭТОМ ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ НА УРОВНЕ 65% ОТ ПРОШЛОГОДНЕГО – ЭКСПЕРТ


13:23 04.05.2022

В этом году украинские аграрии ожидают урожай на уровне 65% от прошлогоднего. Потому что они смогли провести весенне-полевые работы всего на 70% площадей по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил экономист Олег Пендзин в эфире Громадського радіо.

«Свободных объемов продовольствия в мире нет. Если Украина не вывезла что-либо на наши традиционные рынки, то на тех территориях продовольствие физически не появится. Там будут просто расти стремительно цены на зерновые», - сообщил экономист, которого цитирует Укринформ.

По его словам, Россия уничтожает запасы зерна Украины.

«Параллельно с вывозом зерна, РФ прибегает к обстрелам складов с зерном, складов с химическими удобрениями, огромных запасов горюче-смазочных материалов. Делает все для того, чтобы Украина упускала свои возможности как аграрная страна. Украина и Россия конкурируют на одних и тех же рынках продовольствия в мире», - добавил Пендзин.

Экономист напоминает данные ООН, которая сообщала, что война в Украине и блокировка портов могут привести к голоду 1,7 млрд человек в мире.

«Потому что рост цен на продовольствие приведет к росту цен во всем мире. Многие потеряют финансовую возможность доступа к продуктам питания», - уверен эксперт.

Владимир Зеленский прогнозирует трагедию для продовольственной безопасности мира, если Россия не разблокирует украинские порты.
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