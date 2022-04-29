|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОБЕСПОКОЕН ВОЗРОСШИМ ЧИСЛОМ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ ИЗ БЕЛАРУСИ
10:49 04.05.2022
Россельхознадзор обеспокоен возросшим числом нарушений при поставках продукции из Беларуси.
Как сообщает контрольное ведомство РФ, в апреле 2022 года в рамках лабораторного мониторинга животноводческой продукции белорусского производства, поступившей в Россию, выявлено 45 несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС. Этот показатель почти в три раза превышает число нарушений законодательства в январе-марте текущего года (16 выявлений).
Нарушения требований безопасности (микробиология, лекарственные средства, кокцидиостатики) были выявлены в молочной, птицеводческой продукции и говядине.
Кроме того, установлено наличие незаявленных производителем на этикетке сырьевых компонентов. Так, в замороженных жилованных говяжьих блоках обнаружена ДНК свиньи.
Данные факты вызывают серьезную обеспокоенность.
Россельхознадзор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь с просьбой усилить контроль за соблюдением требований ЕАЭС при экспорте продукции в Россию.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2022
Курсы в банках
на 04.05.2022
Конвертация в банках
на 04.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте