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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОБЕСПОКОЕН ВОЗРОСШИМ ЧИСЛОМ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ ИЗ БЕЛАРУСИ


10:49 04.05.2022

Россельхознадзор обеспокоен возросшим числом нарушений при поставках продукции из Беларуси.

Как сообщает контрольное ведомство РФ, в апреле 2022 года в рамках лабораторного мониторинга животноводческой продукции белорусского производства, поступившей в Россию, выявлено 45 несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС. Этот показатель почти в три раза превышает число нарушений законодательства в январе-марте текущего года (16 выявлений).

Нарушения требований безопасности (микробиология, лекарственные средства, кокцидиостатики) были выявлены в молочной, птицеводческой продукции и говядине.

Кроме того, установлено наличие незаявленных производителем на этикетке сырьевых компонентов. Так, в замороженных жилованных говяжьих блоках обнаружена ДНК свиньи.

Данные факты вызывают серьезную обеспокоенность.

Россельхознадзор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь с просьбой усилить контроль за соблюдением требований ЕАЭС при экспорте продукции в Россию.
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