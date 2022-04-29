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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ПОЛУЧИТ ДОСТУП К СПГ-ТЕРМИНАЛАМ СТРАН БАЛТИИ И ПОЛЬШИ


09:41 04.05.2022

Украина летом должна получить доступ к СПГ-терминалам стран Балтии и Польши. Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

«… заработал интерконнектор между Польшей и Литвой GIPL, который присоединил страны Балтии к европейскому газовому рынку. Это значительный прорыв в вопросе энергетической сохранности всего региона. «газпрому» будет труднее шантажировать эти страны газом», – написал Макогон.

По его словам, уже в ближайшие дни на СПГ терминал в Клайпеде прибудет танкер с грузом сжиженного газа LNG для Польши. А после окончания интерконнектора Польша-Словакия летом этого года в СПГ-терминал в Польше и балтийских странах получает и Украина.
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