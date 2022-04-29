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ЦБ РФ ПОВЫСИЛ НОРМАТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ БАНКОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ В ИНВАЛЮТЕ


17:57 29.04.2022

Банк России повысил нормативы обязательных резервов для банков по обязательствам в инвалюте. Об этом сообщил регулятор.

«В условиях постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повысил до 4% нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для банков с базовой лицензией и банков с универсальной лицензией. Новые нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за май 2022 года», - говорится в сообщении.

Иные нормативы остаются без изменения.

Согласно графику периодов усреднения обязательных резервов на 2022 год, регулирование размера обязательных резервов за май 2022 года не предполагает перерасчет по обязательным резервам, депонированным на счетах по учету обязательных резервов.

«Таким образом, в результате повышения нормативов общая сумма обязательных резервов вырастет только за счет увеличения их части, подлежащей поддержанию на корреспондентских счетах в рамках механизма усреднения, сумма обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов не изменится», - отмечается в сообщении.
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