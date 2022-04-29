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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ЧЕРЕЗ ПОРТ КЛАЙПЕДЫ В ЛИТВЕ
17:06 29.04.2022
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас и еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский обсудили возможности экспорта зерна из Украины через порт Клайпеды. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Минагрополитики.
Отмечается, что в мирное время Украина экспортировала 5 млн тонн зерна в месяц, но из-за блокирования украинских морских портов в марте удалось вывезти по железной дороге, авто- и днестровскому портовому пути всего 200 тысяч тонн.
На сегодня в Украине остается еще 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая, которое не требуется для внутреннего потребления и предусмотрено на экспорт.
«В настоящее врем мы ищем возможности для перевозки Украиной зерна через литовские и латвийские порты. Потенциал порта не вызывает колебаний. Железные дороги вызывают беспокойство. В Польше рельсы уже, чем в Украине, Литве и Латвии», - отметил Навицкас.
По убеждению Войцеховского, нарушение экспортного маршрута Украины на Ближний Восток и Северную Африку является серьезной проблемой, также существуют опасения, что перебои со снабжением пшеницы могут вызвать некоторую напряженность и проблемы в этих регионах.
«Однако очень важно поддержать Украину, обеспечив альтернативные экспортные коридоры, например, через Польшу, порты Балтийского моря, Литву, Клайпедский порт – очень важно продолжать экспорт», - подчеркнул еврокомиссар по сельскому хозяйству.
В свою очередь Сольский поблагодарил Новицкаса, который стал первым министром сельского хозяйства, посетившим Украину во время войны. А также выразил благодарность литовскому правительству и всем литовцам, которые поддерживают Украину.
Как сообщалось, Украина и Европейский Союз активизировали работу над подготовкой подписания Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА, «промышленный безвиз»).
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