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УКРАИНА РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ЧЕРЕЗ ПОРТ КЛАЙПЕДЫ В ЛИТВЕ


17:06 29.04.2022

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас и еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский обсудили возможности экспорта зерна из Украины через порт Клайпеды. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Минагрополитики.

Отмечается, что в мирное время Украина экспортировала 5 млн тонн зерна в месяц, но из-за блокирования украинских морских портов в марте удалось вывезти по железной дороге, авто- и днестровскому портовому пути всего 200 тысяч тонн.

На сегодня в Украине остается еще 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая, которое не требуется для внутреннего потребления и предусмотрено на экспорт.

«В настоящее врем мы ищем возможности для перевозки Украиной зерна через литовские и латвийские порты. Потенциал порта не вызывает колебаний. Железные дороги вызывают беспокойство. В Польше рельсы уже, чем в Украине, Литве и Латвии», - отметил Навицкас.

По убеждению Войцеховского, нарушение экспортного маршрута Украины на Ближний Восток и Северную Африку является серьезной проблемой, также существуют опасения, что перебои со снабжением пшеницы могут вызвать некоторую напряженность и проблемы в этих регионах.

«Однако очень важно поддержать Украину, обеспечив альтернативные экспортные коридоры, например, через Польшу, порты Балтийского моря, Литву, Клайпедский порт – очень важно продолжать экспорт», - подчеркнул еврокомиссар по сельскому хозяйству.

В свою очередь Сольский поблагодарил Новицкаса, который стал первым министром сельского хозяйства, посетившим Украину во время войны. А также выразил благодарность литовскому правительству и всем литовцам, которые поддерживают Украину.

Как сообщалось, Украина и Европейский Союз активизировали работу над подготовкой подписания Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА, «промышленный безвиз»).
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