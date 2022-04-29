Совет директоров Банка России 29 апреля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14,00% годовых. Об этом сообщил регулятор.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18,0–23,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», - говорится в сообщении.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года.