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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА И ЯПОНИЯ ПОДПИСАЛИ КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА $100 МЛН


12:54 29.04.2022

Украина получит от Японии кредит в размере $100 млн на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления и грант $2,3 млн на укрепление системы здравоохранения и медицины. Об этом сообщает правительственный портал.

«Между правительством Украины и правительством Японии подписано Соглашение по кредиту Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического обновления и гранта на укрепление системы здравоохранения и медицины в Украине», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что в рамках соглашения Япония предоставит Украине кредит в размере 100 млн долларов США на льготных условиях. Срок погашения кредита – 30 лет, в том числе льготный период – 10 лет; процентная ставка – 1% годовых.

Средства будут направлены на стабилизацию ситуации в Украине, в частности, для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц.

В то же время грантовая помощь в размере примерно 2,3 млн долларов будет направлена на закупку медицинского оборудования.

Проект межправительственного соглашения одобрен распоряжением Кабинета Министров Украины 15 апреля 2022 года, а также определены договоренности и основные направления привлечения кредита Японского агентства международного сотрудничества с целью реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития системного проекта «Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления». Полномочия на подписание соглашения предоставлены Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Японии Сергею Корсунскому.

Как сообщалось, министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов на льготных условиях сроком на 10 лет.
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