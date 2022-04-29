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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НБУ ПРИЗВАЛ ЕВРОПЕЙСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ ПОДДЕРЖАТЬ ВЫХОД СТРАХОВЩИКОВ ИЗ РФ И БЕЛАРУСИ
11:19 29.04.2022
Национальный банк призвал регуляторов небанковского финансового рынка Австрии, Болгарии и Латвии поддержать выход международных страховых и других небанковских финансовых групп с рынков России и Беларуси. Об этом говорится в сообщении регулятора.
"Это, с одной стороны, уменьшит репутационные риски для украинских страховщиков и других финансовых учреждений - членов международных страховых и финансовых групп, а с другой - станет еще одним значимым шагом к международной изоляции стран-агрессоров", - говорится в сообщении.
Национальный банк обратился к работающим в том числе и в Украине международным небанковским финансовым группам (Euroins Insurance Group, Eleving Group, UNIQA Insurance Group AGVienna Insurance Group) прекратить деятельность на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.
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