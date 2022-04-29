Государственное бюро расследований способствовало передаче Вооруженным силам Украины имущества белорусских бизнесменов почти на 2 миллиона гривен ($66 тысяч). Об этом сообщает ведомство.

«Работники Государственного бюро расследований инициировали национализацию бытовой техники белорусского производителя, найденную на складах одной из таможен в Хмельницком. В частности, правоохранители обнаружили 222 холодильника и 16 морозильных камер. Общая стоимость товара на рынке составляет ориентировочно 1 млн 900 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

В нем также сообщается, что товары были переданы Хмельницкой областной военной администрации и используются для нужд Вооруженных сил Украины.