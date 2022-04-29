|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ НАЦИОНАЛИЗИРОВАЛИ ПАРТИЮ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «АТЛАНТ»
09:54 29.04.2022
Государственное бюро расследований способствовало передаче Вооруженным силам Украины имущества белорусских бизнесменов почти на 2 миллиона гривен ($66 тысяч). Об этом сообщает ведомство.
«Работники Государственного бюро расследований инициировали национализацию бытовой техники белорусского производителя, найденную на складах одной из таможен в Хмельницком. В частности, правоохранители обнаружили 222 холодильника и 16 морозильных камер. Общая стоимость товара на рынке составляет ориентировочно 1 млн 900 тысяч гривен», - говорится в сообщении.
В нем также сообщается, что товары были переданы Хмельницкой областной военной администрации и используются для нужд Вооруженных сил Украины.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2022
Курсы в банках
на 29.04.2022
Конвертация в банках
на 29.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте