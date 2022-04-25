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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК АКТУАЛИЗИРОВАЛА ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГПРОМА СТРАН СОЮЗА
17:35 26.04.2022
Промышленный блок Евразийской экономической комиссии актуализировал перечень предприятий легкой промышленности, включая производителей сельскохозяйственного, кожевенного и химического сырья (химических волокон и нитей, тканей из синтетических волокон) государств Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, этот документ способствует расширению информационного взаимодействия по поиску партнеров и заказчиков, что необходимо для выстраивания кооперационных производственных цепочек между предприятиями легкой промышленности стран Союза.
Сегодня в перечень, созданный в соответствии с решением Евразийского межправсовета от 29 мая 2015 года при поддержке Русской ассоциации участников фэшн-индустрии (РАФИ) и казахстанского объединения предприятий промышленности Qaz Textile Industry, включены 488 основных предприятий легкой промышленности стран ЕАЭС, занятых в 13-ти подотраслях.
В разрезе государств-членов наибольшая доля производств в указанной отрасли приходится на Российскую Федерацию – 60,2%. Далее следуют Беларусь – 15,8%, Кыргызстан – 8,6%, Армения – 7,8% и Казахстан – 7,6%.
Наиболее распространены в ЕАЭС предприятия по производству швейных и трикотажных изделий, а также фабрики по изготовлению обуви, перчаток и сумок.
Актуализированный перечень размещен на сайте Департамента промышленной политики ЕЭК.
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