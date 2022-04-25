ГП "НАЭК "Энергоатом" получило отдельное разрешение на ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

Согласно информации, разрешение выдала Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Его ожидали еще 9 марта, но была отсрочка из-за российской агрессии и пребывания российских войск в Чернобыльской зоне отчуждения, где и расположено Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

«Сейчас ЦХОЯТ полностью готово к эксплуатации и не пострадало от действий оккупантов. Все оборудование, компьютерная и специальная техника работают в нормальном режиме», - говорится в сообщении.

ЦХОЯТ является автономной ядерной установкой, предназначенной для длительного хранения отработанного ядерного топлива из Южноукраинской, Хмельницкой и Ривненской атомных электростанций. Ранее из этих трех АЭС оно вывозилось на хранение и переработку в Россию, и это ежегодно стоило Украине около 200 млн долларов.

Проектный срок эксплуатации хранилища составляет не менее 100 лет. Его строительство, контракт на которое НАЭК «Энергоатом» заключил со всемирно-известной американской компанией Holtec International, стартовало в 2017 году. В декабре 2020-го, в определенные правительством сроки, возведение первого пускового комплекса ЦХОЯТ было завершено.

В июле 2021 года по заказу Энергоатома завершили также строительство 43-километрового железнодорожного пути Вильча – Янов, соединившего ЦХОЯТ с железнодорожной сетью страны. Энергоатом завершил почти двухмесячные автономные испытания систем ЦХОЯТ в холодном режиме 24 января 2022 года. Комплексные холодные испытания продолжались с 26 января по 4 февраля без топлива.