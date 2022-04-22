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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЪЕКТЫ ЧАЭС ИЗ БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНОВЛЕНА - МИНЭНЕРГО


13:41 25.04.2022

Подача электроэнергии на объекты ЧАЭС из Беларуси приостановлена. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

«В связи с тем, что украинская сторона подключила объекты ЧАЭС к своей энергосистеме, подача электроэнергии на станцию из Беларуси больше не осуществляется», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что решение о прекращении электроснабжения ЧАЭС от белорусской энергосистемы принято по инициативе украинской стороны.

«С момента возникновения техногенной угрозы на Чернобыльской АЭС Беларусь сделала все возможное для организации бесперебойного и надежного электроснабжения объектов станции, и, соответственно, обеспечения безопасности в регионе: <...> была поставлена под напряжение линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС, в необходимых объемах осуществлены поставки электроэнергии на ЧАЭС - за март-апрель это 12,5 млн кВтч», - отметили в ведомстве.
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