Подача электроэнергии на объекты ЧАЭС из Беларуси приостановлена. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

«В связи с тем, что украинская сторона подключила объекты ЧАЭС к своей энергосистеме, подача электроэнергии на станцию из Беларуси больше не осуществляется», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что решение о прекращении электроснабжения ЧАЭС от белорусской энергосистемы принято по инициативе украинской стороны.

«С момента возникновения техногенной угрозы на Чернобыльской АЭС Беларусь сделала все возможное для организации бесперебойного и надежного электроснабжения объектов станции, и, соответственно, обеспечения безопасности в регионе: <...> была поставлена под напряжение линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС, в необходимых объемах осуществлены поставки электроэнергии на ЧАЭС - за март-апрель это 12,5 млн кВтч», - отметили в ведомстве.