ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В УКРАИНЕ ПРОГНОЗИРУЮТ ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОСЕВОВ В ПОЛЬЗУ МЕНЕЕ ЗАТРАТНЫХ КУЛЬТУР


12:43 25.04.2022

Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) увеличили собственный прогноз относительно засеянных яровыми культурами площадей в 2022 году. Ожидается, что в этом году яровыми будут засеяны почти 14 млн га. Об этом сообщает ассоциация УКАБ.

«Учитывая текущую ситуацию в Украине, в 2022 году может быть засеяно около 13,9 млн га площадей яровых культур, что составляет 75% от общих площадей до начала полномасштабной войны. Увеличение на 5% от предварительной оценки произошло прежде всего благодаря освобождению от временной оккупации Киевской, Черниговской, Сумской областей и некоторых территорий других регионов Украины», - говорится в сообщении.

По данным аналитики, в полной мере посевная кампания на освобожденных территориях однако невозможна из-за разрушения материальной базы сельхозпроизводителей, угона части сельхозтехники оккупантами, минирования полей и путей, остатка снарядов, мин и техники на полях, а также недостатка работников и финансов для выполнения всех работ.

В УКАБ также прогнозируют изменение структуры посевов в пользу менее затратных подсолнечника, сои, гречихи и других зерновых колосовых культур.

В общей сложности ожидается, что площади посева ярового ячменя в 2022 году могут составить 906 тыс. га (-32% от общих площадей 2021 года), площади кукурузы сократятся до 3,8 млн га (-31%), подсолнечника ожидается 4,7 млн га (-28%), площади под соей увеличатся до 1,4 млн га (+12%).

Также значительные потери площадей под томатами, луком, баклажанами, перцем, горохом, горчицей и бахчевыми культурами, которые традиционно в значительной степени выращивались на юге и востоке Украины.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2022
валюта курс
EUR 2.8785
USD 2.6685
RUB 3.6227
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2022
валюта курс +/-
EUR 2.8785 -0.0768
USD 2.6685 -0.0468
RUB 3.6227 +0.0535
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8700 2.8800
USD 2.6720 2.6800
RUB 2.8000 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 25.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0820
EUR/RUB 80.0000 103.0000
USD/RUB 74.3000 94.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте