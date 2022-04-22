Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) увеличили собственный прогноз относительно засеянных яровыми культурами площадей в 2022 году. Ожидается, что в этом году яровыми будут засеяны почти 14 млн га. Об этом сообщает ассоциация УКАБ.

«Учитывая текущую ситуацию в Украине, в 2022 году может быть засеяно около 13,9 млн га площадей яровых культур, что составляет 75% от общих площадей до начала полномасштабной войны. Увеличение на 5% от предварительной оценки произошло прежде всего благодаря освобождению от временной оккупации Киевской, Черниговской, Сумской областей и некоторых территорий других регионов Украины», - говорится в сообщении.

По данным аналитики, в полной мере посевная кампания на освобожденных территориях однако невозможна из-за разрушения материальной базы сельхозпроизводителей, угона части сельхозтехники оккупантами, минирования полей и путей, остатка снарядов, мин и техники на полях, а также недостатка работников и финансов для выполнения всех работ.

В УКАБ также прогнозируют изменение структуры посевов в пользу менее затратных подсолнечника, сои, гречихи и других зерновых колосовых культур.

В общей сложности ожидается, что площади посева ярового ячменя в 2022 году могут составить 906 тыс. га (-32% от общих площадей 2021 года), площади кукурузы сократятся до 3,8 млн га (-31%), подсолнечника ожидается 4,7 млн га (-28%), площади под соей увеличатся до 1,4 млн га (+12%).

Также значительные потери площадей под томатами, луком, баклажанами, перцем, горохом, горчицей и бахчевыми культурами, которые традиционно в значительной степени выращивались на юге и востоке Украины.